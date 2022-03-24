Благоевград, Болгария, 24 марта, 2022, 20:51 — ИА Регнум. В результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в районе Благоевграда на юго-западе Болгарии перекрыто движение на одном из крупнейших автомобильных шоссе Болгарии. Об этом 24 марта сообщает софийская газета «Факты». Пострадали два человека.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

По предварительным данным, инцидент произошел 24 марта в 18:20 по местному времени (19:20 мск), когда водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем.

В ходе «цепной реакции» в ДТП серьезные повреждения получили в общей сложности пять машин. Жертв нет. Пострадали два человека, которые впоследствии были доставлены в региональную больницу. Ведется расследование.