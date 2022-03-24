Ижевск, , 20:46 — REGNUM С начала текущего года из Удмуртии в Узбекистан было отправлено 2,023 тыс. кубометров обрезных пиломатериалов хвойных пород. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Древесина Pixabay.com

Перед отправкой древесина прошла фитосанитарное обеззараживание в соответствии с требованиями страны-импортера. Лабораторные исследования подтвердили отсутствие в материалах карантинных вредных организмов.

На экспортируемую продукцию было оформлено 23 фитосанитарных сертификата.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году из Удмуртии было отправлено 119 тонн продукции свиноводства в Монголию. На каждый из видов мясной продукции были оформлены ветеринарные сертификаты — всего 18 документов.

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