Вашингтон, 24 марта 2022, 22:03 — REGNUM Американский актёр Тимоти Шаламе стал пользоваться приложением для знакомств под названием Lox Club. Соответствующую информацию опубликовал Daily Mail 24 марта.
Известно, что приложение имеет уникальный подбор пары для пользователя, ориентированный на «высокие стандарты». Примечательно, что ранее актёр прекратил продолжительные любовные отношения с Лили-Роуз Депп.
Напомним, что Тимоти Шаламе получил массовое признание благодаря участию в съёмках фильма «Дюна». На 20 октября 2023 года запланирована премьера сиквела картины.
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