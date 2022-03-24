Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Американский актёр Тимоти Шаламе стал пользоваться приложением для знакомств под названием Lox Club. Соответствующую информацию опубликовал Daily Mail 24 марта.

Тимоти Шаламе Скриншот с YouTube

Известно, что приложение имеет уникальный подбор пары для пользователя, ориентированный на «высокие стандарты». Примечательно, что ранее актёр прекратил продолжительные любовные отношения с Лили-Роуз Депп.

Напомним, что Тимоти Шаламе получил массовое признание благодаря участию в съёмках фильма «Дюна». На 20 октября 2023 года запланирована премьера сиквела картины.

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