Вашингтон, 24 марта, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Американский актёр Тимоти Шаламе стал пользоваться приложением для знакомств под названием Lox Club. Соответствующую информацию опубликовал Daily Mail 24 марта.

Скриншот с YouTube Тимоти Шаламе

Известно, что приложение имеет уникальный подбор пары для пользователя, ориентированный на «высокие стандарты». Примечательно, что ранее актёр прекратил продолжительные любовные отношения с Лили-Роуз Депп.

Напомним, что Тимоти Шаламе получил массовое признание благодаря участию в съёмках фильма «Дюна». На 20 октября 2023 года запланирована премьера сиквела картины.