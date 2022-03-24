Бухарест, 24 марта, 2022, 20:36 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек, включая троих детей, получили травмы различной степени тяжести в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия на автомобильном шоссе государственного значения в районе Фетешть на северо-западе Румынии. Об этом 24 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

УГИБДД МВД по Чувашии Автомобиль вылетел в кювет

По предварительным данным, водитель легкового транспортного средства не справился с управлением на крутом повороте, в результате чего машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Первую помощь пострадавшим оказали свидетели ДТП. Впоследствии за ранеными прибыл вертолет. На данный момент движение в районе Фетешть ограничено. Ведется следствие.