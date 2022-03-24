Мурманск, 24 марта, 2022, 20:29 — ИА Регнум. В медучреждениях Мурманской области возобновили диспансеризацию и профилактические осмотры, сообщает оперштаб.

Https://adm44.ru Диспансеризация

«Заболеваемость COVID-19 остается несколько выше среднероссийской, но положительный тренд сохраняется — темпы регистрации за прошедшую неделю снизились практически на треть. Это позволяет нам снять некоторые ограничения на оказание медицинской помощи», — цитирует штаб главу регионального здравоохранения Дмитрия Панычева.

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