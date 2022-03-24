Екатеринбург, 24 марта, 2022, 20:29 — ИА Регнум. На Урале входящее в госкорпорацию «Роскосмос» Научно-производственное объединение автоматики представило отечественные электронные приборы для комплектования тракторов и автомобилей. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Roscosmos.ru НПО автоматики представило прототип беспилотного трактора

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Инженеры предприятия за несколько недель переработали одно из ранее выпускавшихся устройств и уже запустили его в производство. Первый заказ поступил от одного машиностроительного предприятия и касается замены контроллера управления гидрораспределителями, являющегося важной частью тракторной техники и отвечающего за управление навесным оборудованием. Товар отгрузят в ближайшее время.

Сейчас в проработке у инженеров находится уже несколько запросов от крупнейших российских машиностроительных предприятий для замещения импортных устройств на отечественные. Особое внимание при этом специалисты уделяют применению российской элементной базы.

Генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра отмечает, что организация занимается импортозамещением уже несколько лет. Здесь имеют большой опыт разработки и поставки серийных образцов гражданской продукции, например информационных дисплеев, контроллеров, панелей управления, а также датчиков и систем управления на их основе, в том числе и систем точного вождения.

«В текущей ситуации мы готовы замещать импортные аналоги данных приборов», — сказал Андрей Мисюра.