Грачевский район, Ставропольский край, , 20:24 — REGNUM В Ставропольском крае обнаружено тело 15-летнего жителя Грачевского муниципального округа. Школьник пропал 22 марта, и правоохранительными органами были организованы его поиски, в результате которых подросток был найден в лесополосе вблизи села Казинка Шпаковского муниципального округа.

По факту смерти мальчика проводится проверка прокуратурой Ставропольского края, сообщили 24 марта в пресс-службе надзорного органа. В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики и приняты меры прокурорского реагирования.

Установление обстоятельств и принятие процессуальных решений по факту обнаружения тела несовершеннолетнего в Грачевском округе поставлено на контроль аппарата прокуратуры Ставропольского края.

Отметим, это второй за несколько дней случай гибели ребенка в Ставропольском крае. В городе Невинномысске 21 марта был найден убитым 12-летний школьник, пропавший 20 марта. По подозрению в его убийстве задержан 14-летний подросток.

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