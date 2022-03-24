Ижевск, 24 марта, 2022, 20:23 — ИА Регнум. В 2021 году в Удмуртии зарегистрировали увеличение числа вновь выявленных случаев заболевания туберкулёзом. Об этом заявила главный внештатный фтизиатр минздрава республики Екатерина Тюлькина.

Giller Boris Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких

По ее словам, в прошлом году выявляли тех заболевших, которых не удалось выявить в 2020 году в связи с приостановкой диспансеризации и профосмотров.

«С ростом обследований выросло и количество выявляемых пациентов. Хочу еще раз напомнить жителям Удмуртии о необходимости регулярно проходить медицинские обследования и флюорографию», — отметила представитель министерства.

Сейчас в группе риска по туберкулезу появилась новая категория граждан — пациенты, перенесшие COVID-19. Таким гражданам необходимо регулярно исследовать легкие, что можно сделать в рамках углубленной диспансеризации.

В целом в настоящее время ситуация с туберкулезом в республике оценивается как стабильная. Н начало текущего года в регионе проживают 992 человека с активной формой туберкулеза. Показатель заболеваемости в 2021 году составил 29,6 на 100 тыс. населения при среднем многолетнем значении 40,1 на 100 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский Красный Крест (РКК) с 23 по 25 марта проводит Всероссийскую акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В течение всех дней в регионах России будут проходить интерактивные и просветительские мероприятия, а все желающие смогут бесплатно пройти флюорографию.

Читайте также: Акция ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом пройдет с 23 по 25 марта