Степанакерт, 24 марта 2022, 20:21 — REGNUM Подразделения Вооружëнных сил Азербайджана нарушили согласованную линию соприкосновения сторон и продвинулись в направлении села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха, сообщает 24 марта Информационный штаб НКР.
По данным Информационного штаба, инцидент произошел около16:00.
«Представители Армии обороны Нагорного Карабаха и российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе пытаются путëм переговоров приостановить дальнейшее продвижение противника и вернуть его на исходные позиции», — указано в сообщении.
На фоне этих событий начата эвакуация женщин и детей из общины Храморт в Аскеранском районе.
Напомним, ранее сообщалось об отключении газоснабжения Нагорного Карабаха азербайджанской стороной.
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