Степанакерт, , 20:21 — REGNUM Подразделения Вооружëнных сил Азербайджана нарушили согласованную линию соприкосновения сторон и продвинулись в направлении села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха, сообщает 24 марта Информационный штаб НКР.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Информационного штаба, инцидент произошел около16:00.

«Представители Армии обороны Нагорного Карабаха и российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе пытаются путëм переговоров приостановить дальнейшее продвижение противника и вернуть его на исходные позиции», — указано в сообщении.

На фоне этих событий начата эвакуация женщин и детей из общины Храморт в Аскеранском районе.

Напомним, ранее сообщалось об отключении газоснабжения Нагорного Карабаха азербайджанской стороной.

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