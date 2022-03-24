Степанакерт, 24 марта, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Подразделения Вооружëнных сил Азербайджана нарушили согласованную линию соприкосновения сторон и продвинулись в направлении села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха, сообщает 24 марта Информационный штаб НКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным Информационного штаба, инцидент произошел около 16:00.

«Представители Армии обороны Нагорного Карабаха и российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе, пытаются путëм переговоров приостановить дальнейшее продвижение противника и вернуть его на исходные позиции», — указано в сообщении.

На фоне этих событий начата эвакуация женщин и детей из общины Храморт в Аскеранском районе.

Напомним, ранее сообщалось об отключении газоснабжения Нагорного Карабаха азербайджанской стороной.