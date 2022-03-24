Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Графический процессор AMD следующего поколения Navi 33, которым, как предполагается, будет оборудована видеокарта RX 7600 (или RX 7700) среднего уровня, может показать большую производительность, чем текущий флагман RX 6900 XT. Об этом 24 марта сообщает журнал PC Gamer.

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Инсайдер Greymon55 сообщил, что первая партия новых видеокарт на основе этого графического процессора уже проходит этап внутреннего тестирования, который предшествует этапу запуска конвейера. Ожидается, что устройство, которое будет производительнее и дешевле RX 6900 XT, будет потреблять от 220 до 250 Вт. Издание отметило, что пока эта информация не подтверждена и к ней стоит относиться критически.

Напомним, видеокарты на базе графического процессора RX 6900 XT могут потреблять до 300 Вт. AMD представила эту новую флагманскую видеокарту в декабре 2020 года.

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