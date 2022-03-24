Екатеринбург, 24 марта, 2022, 20:12 — ИА Регнум. В Свердловской области суд отказался выпускать на свободу гражданина, который поджёг здание военкомата. Об этом пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

По данным Накануне.Ru, преступление было совершено в Берёзовском в ночь на 11 марта. Гражданин пытался поджечь входную группу. Его задержали, а суд назначил ему заключение под стражу до 11 мая.

Но адвокат обвиняемого поддал жалобу в высшую инстанцию. Однако облсуд не стал менять предыдущее постановление.