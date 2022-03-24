Баткен, Киргизия, 24 марта, 2022, 20:10 — ИА Регнум. В селе Борбордук Баткенской области Киргизии пограничники обнаружил на одном из складов загруженную пластиком машину, принадлежащую контрабандистам. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности сегодня, 24 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Автомобиль сопровождали и доставили на пограничную заставу двое киргизских пограничников, при этом владелец склада был за рулем.

Возле села Арка-Борбордук водитель остановил машину и сбежал, а находившиеся неподалёку 20 граждан Таджикистана попытались задержать сотрудников пограничной службы Киргизии.

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Из-за этого начальник киргизской пограничной заставы был вынужден совершить несколько предупредительных выстрелов в воздух для того, чтобы не допустить захвата военнослужащих и оружия.

Несмотря на это, гражданам Таджикистана удалось отобрать у киргизских пограничников автомат Калашникова без боеприпасов и рацию.

Для недопущения эскалации конфликта представители властей Киргизии и Таджикистана в срочном порядке провели переговоры, по итогам которых в ближайшее время таджикская сторона должна вернуть киргизским пограничникам оружие и мобильную радиостанцию.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 27 на 28 января 2022 года на киргизско-таджикской границе разгорелся вооружённый конфликт из-за перекрытия таджикскими пограничниками дороги в Баткенской области Киргизии.

В результате него огнестрельные ранения получили 11 киргизских пограничников и один мирный житель. Также оказались повреждены несколько жилых домов, здание войсковой части и высоковольтная линия электропередач. Из зоны боевых действий были эвакуированы более 24 тысяч киргизстанцев.

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