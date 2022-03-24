Лондон, , 20:08 — REGNUM Член британского парламента Анджела Рейнер утверждает, что Россия уже применила ядерное оружие против Британии, сообщает 24 марта телеканал GB News

Кошмар Цитата из м/с «Маша и Медведь». реж Олег Кузовков. 2009. Россия

По её словам, ещё в 2018 году президент России Владимир Путин пришел к мысли о применении против Британии химического и ядерного оружия.

Теперь же, после введения против России жестких санкций за её действия на Украине, Путин ещё более вероятно применит российский ядерный арсенал, заявила Анджела Рейнер.

При этом она обвинила в таком положении дел лидера лейбористской партии Джереми Корбина, не позволившего жестко ответить на «российскую химическую атаку» против Скрипалей.

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