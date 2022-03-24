Москва, 24 марта, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Российская телеведущая Ольга Бузова рассказала о своём отношении к бывшему парню Тимофею Майорову. Соответствующий пост появился в её Telegram-канале 24 марта.

(сс) Okras Ольга Бузова

«Мой идеальный мужчина. В него невозможно не влюбиться! Ох, эти его глаза. Помню, как тонула в них и все прощала. Хотя Тима и правда идеальный… Правда, стал таким спустя 12 лет после нашего расставания. Мы начали встречаться в 2007 году и до сих пор дружим. Как думаете, в одну реку можно войти дважды?» — написала Бузова. Также телеведущая выразила надежду, что ей и дальше удастся сохранять дружеские отношения с Майоровым.

Ранее стало известно о том, что украинский музыкант Потап (Алексей Потапенко) отказался выпускать совместную песню с Ольгой Бузовой. Позднее артист отметил, что «по ошибке» записал композицию с телеведущей.