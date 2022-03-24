Ижевск, 24 марта, 2022, 20:04 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор в отношении сотрудника ижевского промышленного предприятия, который обвинялся по статье о мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Листок нетрудоспособности (больничный)

Установлено, что в сентябре и октябре прошлого года мужчина, не желая выходить на работу, с помощью специальной программы изготовил в своем телефоне электронный лист временной нетрудоспособности от имени городской клинической больницы №7. Выйдя на работу, он предоставил фальшивый документ в бухгалтерию предприятия для получения пособия.

Однако подделка была раскрыта сотрудниками бухгалтерии при проверке документов. Своими действиями мужчина пытался причинить ущерб предприятию и ФСС по Удмуртии (Фонд социального страхования) на сумму 13 тыс. рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель отделения Верхоянской районной больницы в Якутии оформила своей знакомой, которая была здорова, лист временной нетрудоспособности. Женщина якобы проходила лечение в медучреждении, хотя на самом деле находилась в Якутске.