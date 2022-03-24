Мурманск, , 20:00 — REGNUM В Мурманской области непрерывно фиксируются колебания земной коры. Об этом «Большому радио» сообщили специалисты Кольского филиала Единой геофизической службы РАН.

Карта Мурманской области Орленок Иван Сергеевич

Всего в регионе установлены шесть сейсмостанций и одна группа из девяти сейсмометров. Зафиксированные сигналы поступают в Кольский филиал Единой геофизической службы РАН, где их обрабатывают специалисты-геофизики.

Большую роль в этих процессах, как пишет издание, играет изъятие и перемещение огромных объемов горной породы, которое может привести к нарушению баланса напряжений в среде и, как результат — к землетрясениям. Проблема сейсмической безопасности крайне актуальна для всех районов мира, где ведется активная добыча полезных ископаемых, особенно подземным способом, отмечают ученые.

Однако несмотря на то, что большинство землетрясений, регистрируемых на Кольском полуострове, привязаны к местам активной добычи полезных ископаемых, наиболее сейсмоопасной зоной является Кандалакшский залив. Геологические структуры, расположенные в этом районе, способны продуцировать возмущения с магнитудой более 5 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Мурманской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 балла.