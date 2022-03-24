Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Пользователь форума Reddit опубликовал видео, в котором показано, как он обманом заставил двух «боссов» игры Elden Ring спрыгнуть с высоты и, таким образом, потерпеть поражение. Ролик был размещён 24 марта на сайте платформы.

Elden Ring Скриншот из игры Elden Ring

Геймер, известный на платформе под ником Lynariel969, применил оригинальный приём против опасных монстров Valiant Gargoyles. «Они были очень сильны, но я умнее их! Каждый может это сделать!», написал игрок в публикации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия FromSoftware выступила патч к Elden Ring, который исправляет серьёзную проблему многопользовательской игры. Из-за неё злоумышленники могли портить сохранения геймеров.

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