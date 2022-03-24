Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Американский актёр и певец Джошуа Бассетт рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся после выхода песни Drivers License его «бывшей возлюбленной» Оливии Родриго. Об этом 24 марта пишет BuzzFeed.

Джошуа Бассетт Скриншот видео на YouTube

По словам Бассетта, пользователи Сети писали ему негативные комментарии, угрозы и пожелания смерти после премьеры трека, так как считали, что в песне Родриго поёт о нём. В треке певица рассказывает о расставании со своим возлюбленным, имя которого не называет.

Бассетт признался, что на фоне стресса из-за угроз он начал испытывать «самую сильную боль в своей жизни». Актёр был госпитализирован — в клинике он перенёс операцию. Врачи диагностировали у него сердечную недостаточность и септический шок. Как отмечает издание, стресс не может напрямую вызвать септический шок, но он может привести к ослаблению иммунной системы, что сделало актёра более восприимчивыми к инфекциям.

ИА REGNUM напоминает, что Оливия Родриго и Джошуа Бассетт вместе снимались в проекте «Мюзикл средней школы: Мюзикл: Сериал» для телеканала Disney. По слухам, они состояли в отношениях до 2020 года, однако Родриго и Бассетт этого не подтверждали.

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