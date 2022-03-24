Вашингтон, 24 марта 2022, 19:57 — REGNUM Американский актёр и певец Джошуа Бассетт рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся после выхода песни Drivers License его «бывшей возлюбленной» Оливии Родриго. Об этом 24 марта пишет BuzzFeed.
По словам Бассетта, пользователи Сети писали ему негативные комментарии, угрозы и пожелания смерти после премьеры трека, так как считали, что в песне Родриго поёт о нём. В треке певица рассказывает о расставании со своим возлюбленным, имя которого не называет.
Бассетт признался, что на фоне стресса из-за угроз он начал испытывать «самую сильную боль в своей жизни». Актёр был госпитализирован — в клинике он перенёс операцию. Врачи диагностировали у него сердечную недостаточность и септический шок. Как отмечает издание, стресс не может напрямую вызвать септический шок, но он может привести к ослаблению иммунной системы, что сделало актёра более восприимчивыми к инфекциям.
ИА REGNUM напоминает, что Оливия Родриго и Джошуа Бассетт вместе снимались в проекте «Мюзикл средней школы: Мюзикл: Сериал» для телеканала Disney. По слухам, они состояли в отношениях до 2020 года, однако Родриго и Бассетт этого не подтверждали.
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