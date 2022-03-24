Москва, , 19:52 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) допустил введение санкций в отношении конгрессменов в качестве ответных мер, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

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«Не сомневаюсь, что ответные меры будут соразмерными. Если введены контрсанкции против президента Байдена и его окружения, то встречные санкции против конгрессменов — точно уже не вопрос», — отметил Слуцкий.

В целом он считает, что США вводят санкции против всей Государственной думы скорее от бессилия и истерики.

«Санкционный инструментарий практически исчерпан, но цели своей Вашингтон не достигает и не достигнет», — говорит парламентарий.

При этом глава комитета указал на то, что все новые антироссийские санкции ставят на грань полного разрыва отношения РФ-США.