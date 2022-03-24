Екатеринбург, , 19:52 — REGNUM Исламская Республика Иран может открыть в Екатеринбурге своё дипломатическое представительство. Этого не исключил посол страны в России Казем Джалали в ходе встречи со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает региональный департамент информполитики.

Екатеринбург

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Центральной темой этой встречи были вопросы углубления экономического сотрудничества. Куйвашев отметил, что свердловские компании готовы к совместным с Ираном проектам в энергетике, IT, лесной промышленности, медицине и образовании.

Также он предложил вернуться к инициативе представителей Ирана о том, чтобы открыть в Екатеринбурге офис по обмену в сфере технологий и науки. Реализации этого проекта ранее помешала пандемия.

Джалали в ответном слове подтвердил высокий интерес к сотрудничеству в названных Куйвашевым сферах и назвал последующие шаги для укрепления партнёрства.

«Мы рассматриваем Екатеринбург как возможный хаб для развития сотрудничества с центром и востоком России, а также нашими зарубежными партнёрами. Мы думаем о том, чтобы открыть здесь своё дипломатическое представительство», — сказал посол.