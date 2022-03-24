Казань, , 19:51 — REGNUM 24 марта английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед», выступающий в Чемпионшипе 2021/22, объявил о переходе 25-летнего хорватского центрального защитника Филипа Уремовича из казанского «Рубина».

Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Филип Уремович Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Уремович приостановил действие контракта с «Рубином» до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Филип Уремович принял участие в восемнадцати турах чемпионата России, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил шесть желтых карточек.

Уремович выступает за «Рубин» с 1 июля 2018 года после перехода из «Олимпии» за 1 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.