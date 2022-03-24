Вашингтон, 24 марта 2022, 19:53 — REGNUM Появилась информация о том, что предстоящий сезон сериала «Очень странные дела» станет достаточно продолжительным. Об этом пишет портал KinoNews 24 марта.
«Я думаю, фанаты будут счастливы, когда увидят его. Он очень, очень длинный, вот почему у нас ушло на него так много времени», — заявил один из создателей сериала Росс Даффер. Также известно, что будущий сезон получит девять эпизодов.
Напомним, что четвёртый сезон «Очень странных дел» выйдет в двух частях. Так, премьера первой запланирована на 27 мая 2022 года, а второй — на 1 июля 2022 года.
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