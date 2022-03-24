Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Появилась информация о том, что предстоящий сезон сериала «Очень странные дела» станет достаточно продолжительным. Об этом пишет портал KinoNews 24 марта.

Кадр из сериала «Очень странные дела» Kino-teatr.ru

«Я думаю, фанаты будут счастливы, когда увидят его. Он очень, очень длинный, вот почему у нас ушло на него так много времени», — заявил один из создателей сериала Росс Даффер. Также известно, что будущий сезон получит девять эпизодов.

Напомним, что четвёртый сезон «Очень странных дел» выйдет в двух частях. Так, премьера первой запланирована на 27 мая 2022 года, а второй — на 1 июля 2022 года.

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