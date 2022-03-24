Ижевск, 24 марта, 2022, 19:47 — ИА Регнум. На 16 мая в Октябрьском районном суде Ижевска будет рассмотрен иск местной жительницы к ООО «Тесла Клуб», с которой в ноябре прошлого года был заключен договор на приобретение и доставку в Россию автомобиля Tesla стоимостью более 62 тыс. евро, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Tesla

После заключения договора женщина внесла предоплату, вознаграждение агента составляло по договору 4,5 тыс. евро. После отправки покупательницей предоплаты компания перестала отвечать на запросы об исполнении договоренностей.

Затем были введены санкции и женщина направила агенту уведомление об отказе от исполнения договора и возврате денег, однако в добровольном порядке компания требования не удовлетворила.

Предметом искового заявления является возврат предоплаты, неустойка в размере 3% от нее, а также штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в том же суде будет рассмотрен иск жительницы Ижевска, которая требует восстановить работу сервиса бесконтактной оплаты AppleРау в России.

Читайте также: Жительница Ижевска через суд требует восстановить работу AppleРау в РФ