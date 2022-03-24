Ирвайн, США, 24 марта, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Компания Activision Blizzard объявила, что со стартом четвёртого сезона World of Warcraft: Shadowlands в игру вернут подземелья из предыдущих дополнений. Об этом 24 марта сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM WoW: Shadowlands

Разработчики отметили, что всего будет возвращено восемь подземелий, и что шесть из них они выбрали сами, а за оставшиеся два авторы игры предложат проголосовать геймерам. В список утверждённых подземелий вошли: «Тазавеш: улицы чудес», «Тазавеш: Гамбит Со'лии», «Операция Мехагон: Свалка», «Операция Мехагон: Мастерская», «Возвращение в Каражан: Нижний ярус» и «Возвращение в Каражан: Верхний ярус».

Желающие проголосовать за другие подземелья могут посетить соответствующую страницу сайта Blizzard. Для того, чтобы оставить свой голос, им потребуется учётная запись Battle.net

Напомним, третий сезон World of Warcraft: Shadowlands стартовал 2 марта 2022 года. Activision Blizzard 22 марта 2022-го объявила о том, что продлила дополнение на четвёртый сезон.