Кострома, 24 марта 2022, 19:57 — REGNUM Администрация Костромы уточнила, что решение о повышении цены за проезд до 28−30 рублей ещё не принято. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель главы администрации областного центра Олег Болоховец.
Напомним, в последний раз повышение тарифа произошло в 2021 году. Тогда стоимость билетов в общественном транспорте выросла с 20 до 23 рублей.
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