Кострома, 24 марта, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Администрация Костромы уточнила, что решение о повышении цены за проезд до 28−30 рублей ещё не принято. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель главы администрации областного центра Олег Болоховец.

Наталья Диева Администрация Костромы

«Эта тема обсуждалась сегодня, на заседании комиссии думы по развитию городского хозяйства, большинство её членов проголосовало за поднятие цены. Окончательное решение насчёт этого будет принимать региональный департамент регулирования цен и тарифов», — пояснил чиновник.

Напомним, в последний раз повышение тарифа произошло в 2021 году. Тогда стоимость билетов в общественном транспорте выросла с 20 до 23 рублей.