Румыния, 24 марта, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В результате масштабной акции, проведенной сотрудниками санитарной службы Румынии в уезде Джурджу на юге страны, уничтожены более 33 тысяч кур, предположительно зараженных вирусом H5N1. Об этом 24 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Носитель вируса птичьего гриппа

Согласно официальной информации, указанные работы осуществлялись на территории одной фермы, где 22 марта был обнаружен источник соответствующего заболевания, именуемого птичьим гриппом. При этом эксперты полагают, что эпидемия могла распространиться на соседние районы.

Предполагается, что в ближайшее время в Джурджу будут установлены специальные ветеринарные блокпосты. Вокруг очага вируса создана специальная карантинная зона, составляющая более трёх километров.