Казань, 24 марта, 2022, 19:43 — ИА Регнум. 21-летний фланговый нападающий казанского «Рубина» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия проведет остаток сезона в «Динамо» Батуми. Об этом 24 марта сообщили на официальном сайте «Рубина».

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в девятнадцати матчах за «Рубин» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Текущее соглашение Кварацхелии с «Рубином» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает грузинского нападающего в 16 миллионов евро.

За «Рубин» нападающий выступает с 6 июля 2019 года после перехода из «Рубина» на правах свободного агента.