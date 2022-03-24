Сеул, 24 марта 2022, 19:38 — REGNUM Обнародован рейтинг самых продаваемых мировых артистов. Об этом 24 марта пишет портал SRSLY, ссылаясь на данные Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI).
Список возглавил южнокорейский коллектив BTS. На втором месте оказалась певица Тейлор Свифт, а на третьем — её британская коллега Адель. В десятку также вошли рэпер Drake, певцы Эд Ширан, Джастин Бибер и The Weeknd, исполнительницы Билли Айлиш и Оливия Родриго, а также ещё одна южнокорейская группа под названием Seventeen.
Добавим, что самым популярным синглом 2021 года стал трек The Weeknd под названием Save Your Tears. Его в общей сложности прослушали более 2,15 млрд раз.
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