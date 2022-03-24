Сеул, , 19:38 — REGNUM Обнародован рейтинг самых продаваемых мировых артистов. Об этом 24 марта пишет портал SRSLY, ссылаясь на данные Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI).

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

Список возглавил южнокорейский коллектив BTS. На втором месте оказалась певица Тейлор Свифт, а на третьем — её британская коллега Адель. В десятку также вошли рэпер Drake, певцы Эд Ширан, Джастин Бибер и The Weeknd, исполнительницы Билли Айлиш и Оливия Родриго, а также ещё одна южнокорейская группа под названием Seventeen.

Добавим, что самым популярным синглом 2021 года стал трек The Weeknd под названием Save Your Tears. Его в общей сложности прослушали более 2,15 млрд раз.

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