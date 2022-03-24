Тула, 24 марта 2022, 19:37 — REGNUM Оба уик-энда ежегодного фестиваля «Дикая мята» всё же состоятся в 2022 году. Соответствующую информацию опубликовало издание «Афиша Daily» 24 марта.

Музыкальный фестиваль Green Man
Музыкальный фестиваль Green Man
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«Простите за информационную тишину. Мне нужно было время, чтобы осмыслить происходящее и принять решение, с которым будем двигаться дальше. Я сознательно пишу это обращение от первого лица, так как допускаю, что оно может вызвать полярные мнения» — заявил продюсер мероприятия Андрей Клюкин. Также он отметил, что отличительной особенностью предстоящего фестиваля станет полное отсутствие зарубежных хедлайнеров.

Напомним, что «Дикая мята-2022» состоится летом 2022 года в Тульской области. Будущий фестиваль будет разделён на два уик-энда — «Дикая мята. Green» и «Дикая мята. Violet».

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