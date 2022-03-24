Вашингтон, 24 марта 2022, 19:34 — REGNUM Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что «российский фондовый рынок не настоящий».
Об этом открытии американский дипломат сообщил 24 марта на своей странице в «Твиттер».
"Это не настоящий фондовый рынок», — написал Макфол,. И добавил загадочную фразу: «В Советском Союзе тоже голосовали».
Поводом для такого экстравагантного заявления мог стать рост котировок российских компаний на Мосбирже.
По мнению аналитиков, это было вызвано ограничениями на вывод капитала, повлекшими за собой рост значения инвестиций в биржевые бумаги.
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