Вашингтон, 24 марта, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что «российский фондовый рынок не настоящий».

U.S. Department of State Майкл Макфол

Об этом открытии американский дипломат сообщил 24 марта на своей странице в «Твиттер».

"Это не настоящий фондовый рынок», — написал Макфол,. И добавил загадочную фразу: «В Советском Союзе тоже голосовали».

Поводом для такого экстравагантного заявления мог стать рост котировок российских компаний на Мосбирже.

По мнению аналитиков, это было вызвано ограничениями на вывод капитала, повлекшими за собой рост значения инвестиций в биржевые бумаги.