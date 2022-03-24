Бишкек, , 19:33 — REGNUM В ближайшее время будет дан старт началу строительства гидроэлектростанции «Камбар — Ата 1». Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на заседании правительствыа сегодня, 24 марта.

ГЭС Chintohere

«В течение ближайших трёх-пяти лет Камбар-Атинская ГЭС-1 будет введена в эксплуатацию. Финансовые ресурсы имеются», — отметил высокопоставленный чиновник.

По его словам, Министерство финансов обещает выделить $498 млн (более 51,3 млрд рублей) на первый этап строительства гидроэлектростанции, а на подготовку к постройке этого энергообъекта в бюджете заложено $20 млн (2,06 млрд рублей).

Читайте также: Энергокризис в Киргизии: потребление электричества ограничили до 5кВт

Глава правительства подчеркнул, что в случае запуска Камбар-Атинской ГЭС-1, это даст возможность на полную мощность заработать Камбар-Атинской ГЭС-2.

А после введения в эксплуатацию второго и третьего агрегата, общая суммарная мощность Камбар-Атинской ГЭС-2 составит 360 мегаватт в ближайшие три года. Тогда общая установленная и запущенная мощность двух ГЭС составит 1 гигаватт.

«Если превратить в полезные киловатт-часы, то это примерно около 3,5 млрд — 4 млрд киловатт-часов. Это примерно столько же, сколько сейчас вырабатывает и Токтогульская ГЭС. В этом году стартовало строительство 30 малых ГЭС, три солнечных и одна ветровая электростанция», — резюмировал премьер.

Читайте также: Киргизия рискует остаться без электричества с Токтогульской ГЭС