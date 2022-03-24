Подгорица, , 19:32 — REGNUM Министерство иностранных дел России сообщило, что посла Черногории в Москве Милорада Шчепановича вызвали в внешнеполитическое ведомство и вручили ему ноту о признании сотрудника посольства в Москве персоной нон-грата.

Черногория

Утверждается, что эта мера является ответом на высылку российского дипломата из Черногории.

4 марта Черногория объявила российского дипломата персоной нон-грата на основании оценки соответствующими черногорскими органами безопасности его деятельности, которая сочли противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях.