Подгорица, 24 марта, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России сообщило, что посла Черногории в Москве Милорада Шчепановича вызвали в внешнеполитическое ведомство и вручили ему ноту о признании сотрудника посольства в Москве персоной нон грата.

Черногория

Утверждается, что эта мера является ответом на высылку российского дипломата из Черногории.

4 марта Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата на основании оценки соответствующими черногорскими органами безопасности его деятельности, которую сочли противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях.