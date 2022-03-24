Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Критики, которым удалось посмотреть фильм «Соник 2 в кино» раньше остальных, разместили в сети первые рецензии. Об этом 24 марта сообщает портал Comicbook.

Соник Супер Ёжик Sega, Sonic Team

Издание отмечает, что картина критикам понравилась и они приняли её «исключительно положительно». Автор статьи отметил, что зрителям стоит досмотреть фильм до конца, поскольку в сцене после титров их ждёт сюрприз.

«Хорошие новости! #Sonic2 такой же веселый, как и первый, и детям он понравится. Добавление Тейлза и Наклза делает его более похожим на «Соника», — написал автор Comicbook Крис Киллиан.

«#SonicMovie2 — достойный преемник», — отметила критик портала Screen Rant Эш Кроссан. Она добавила, что её дети просто «выли» от восторга во время просмотра фильма в кинотеатре.

«Я пока не буду вдаваться в подробности, но темы героизма, дружбы и даже чести сделали его (фильм — ИА REGNUM) таким забавным для просмотра», — заявил журналист Cinema Blend Майк Рейес.

Ранее кинокомпания Paramount Pictures выпустила новые постеры картины «Соник 2 в кино». Её премьера в США состоится 8 апреля 2022 года.

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