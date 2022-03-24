Мариуполь, ДНР, 24 марта 2022, 19:30 — REGNUM Об освобождении от украинских боевиков здания администрации города Мариуполя (ДНР) сообщил 24 марта глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
По данным главы Чечни, остальные подразделения двигаются в параллельных направлениях Мариуполя и зачищают его от «азовской нечисти» (неонацистский батальон «Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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