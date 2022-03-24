Мариуполь, ДНР, , 19:30 — REGNUM Об освобождении от украинских боевиков здания администрации города Мариуполя (ДНР) сообщил 24 марта глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Government.ru

Кадыров «Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутёк».

По данным главы Чечни, остальные подразделения двигаются в параллельных направлениях Мариуполя и зачищают его от «азовской нечисти» (неонацистский батальон «Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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