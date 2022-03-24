Симферополь, 24 марта, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Модераторы YouTube ограничили доступ к аккаунту главы Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом 24 марта пишет «Интерфакс».

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"Youtube заблокировал мой канал. Честно говоря, плевать», — поделился Аксенов. «Тем более что американская платформа не выполняет российские законы. Просто еще раз показали, чего стоят их заклинания о «свободе слова». Но мы это и так знаем», — добавил он.

Ранее в пресс-службе YouTube сообщили, что видеохостинг будет блокировать по всему миру каналы, связанные с российскими медиа, которые финансирует государство. Причиной такого решения стало ведение спецоперации РФ на территории Украины.