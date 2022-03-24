Архангельск, , 19:14 — REGNUM В Архангельской области снизили плату за вывоз ТКО. С 24 марта ее размер будет составлять от 77,9 до 53,1 рублей, сообщает региональное правительство.

Существенно понизить плату позволили результаты исследования, проведенного в прошлом году. Как рассказал министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Игорь Мураев, замеры объемов ТКО производились на протяжении четырех сезонов.

«В течение прошлого года под контролем нескольких экологических движений региона производились замеры объема вывозимых с контейнерных площадок области отходов, — отметил Мураев. — Затем данные экстраполировались на всю область, так исследователи получили реальные данные о количестве мусора, производимого жителями области за год».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году чиновники министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области допустили ошибку при расчете «мусорного» норматива, что повлекло необоснованное повышение платы за вывоз ТКО.