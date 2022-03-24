Екатеринбург, , 19:09 — REGNUM Торговым сетям не нужно допускать ажиотажа среди покупателей и дефицита отдельных товаров. Об этом 24 марта заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на совещании.

Он отметил, что перед Свердловской областью стоит задача сохранить нынешние производственные и логистические цепочки и выстроить новые. Также важно выдерживать графики поставок социально значимых товаров в розничную сеть.

Куйвашев также обратился к представителям бизнеса. Он отметил, что государство принимает серьёзные шаги по обеспечению продовольственной безопасности и надеется на социальную ответственность предпринимателей в плане торговли как продуктами питания, так и непродовольственными товарами первой необходимости.

«Мы не имеем права допускать дефицита потребительских товаров, равно как и искусственного ажиотажа на пустом месте в наших магазинах. А самое главное — важно предотвратить необоснованный рост цен на жизненно необходимые товары», — подчеркнул Евгений Куйвашев, обратившись к представителям торговых сетей.