Сергиев Посад, Московская область, , 19:09 — REGNUM Один из самых известных русских православных богословов, профессор Московской духовной академии, доктор богословия Алексей Осипов встретился на днях с представителями общественности и журналистами в здании Общественной палаты города Сергиев Посад, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Международном фонде христианской солидарности.

В мероприятии приняли участие более 40 человек, организатором его выступил депутат городского округа Воскресенск Алексей Моргунов. Тема встречи была названа «Информационная безопасность в связи с последними событиями на Украине». Профессор Осипов в ходе своего выступления и последовавших ответов на вопросы однозначно поддержал решение высшего политического руководства России о проведении специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Отвечая на вопрос директора Международного фонда христианской солидарности Дмитрия Пахомов о том, как можно оценивать действия Москвы, профессор Осипов сказал следующее: «Те шаги, на которые пошли Россия сейчас, являются необходимыми, и еще славу Богу, что успели в последний момент, когда все уже висело над пропастью. Вражда с Россией нужна не украинскому народу, она нужна Дяде Сэму, она нужна Америке. Неужели не видят наши люди, что Россия для Запада — всегда враг?»