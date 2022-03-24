Лос-Анджелес, США, , 19:02 — REGNUM Кэмерон Диас, уже больше пяти лет не снимающаяся в кино, в очередном интервью выразила облегчение по поводу того, что ей больше не нужно постоянно следить за своей внешностью. Об этом 24 марта сообщает портал Cinema Blend.

Кэмерон Диаз Цитата из х/ф «Гамбит». Реж. Майкл Хоффман. 2012. США

«Мне все равно. Буквально последнее, о чем я думаю каждый день, а может быть, вообще не думаю в течение дня, это то, как я выгляжу», — сказала Диас. Она добавила, что «никогда не умывается» и что использует «миллиард» продуктов для внешности «два раза в месяц», если ей «повезёт».

Актриса также заявила, что в своё время попалась в «ловушку» и была «абсолютной жертвой всех социальных объективаций и эксплуатации, которой подвергаются женщины». При этом она добавила, что если для кого-то вопрос внешности является важным, то это «нормально».

Напомним, последний игровой фильм, в котором снялась Кэмерон Диас — это музыкальная лента «Энни», режиссёр Уилл Глак выпустил её на экраны в 2015 году. Отметим, что актриса должна будет озвучить одного из персонажей будущего анимационного фильма «Шрек 5». В мае 2014 года СМИ сообщили, что Диас встречается с музыкантом Бенджи Мэдденом (группа Good Charlotte), в январе 2015 года пара сыграла свадьбу.

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