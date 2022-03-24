Лос-Анджелес, США, 24 марта 2022, 19:02 — REGNUM Кэмерон Диас, уже больше пяти лет не снимающаяся в кино, в очередном интервью выразила облегчение по поводу того, что ей больше не нужно постоянно следить за своей внешностью. Об этом 24 марта сообщает портал Cinema Blend.

Кэмерон Диаз
Кэмерон Диаз
Цитата из х/ф «Гамбит». Реж. Майкл Хоффман. 2012. США

«Мне все равно. Буквально последнее, о чем я думаю каждый день, а может быть, вообще не думаю в течение дня, это то, как я выгляжу», — сказала Диас. Она добавила, что «никогда не умывается» и что использует «миллиард» продуктов для внешности «два раза в месяц», если ей «повезёт».

Актриса также заявила, что в своё время попалась в «ловушку» и была «абсолютной жертвой всех социальных объективаций и эксплуатации, которой подвергаются женщины». При этом она добавила, что если для кого-то вопрос внешности является важным, то это «нормально».

Напомним, последний игровой фильм, в котором снялась Кэмерон Диас — это музыкальная лента «Энни», режиссёр Уилл Глак выпустил её на экраны в 2015 году. Отметим, что актриса должна будет озвучить одного из персонажей будущего анимационного фильма «Шрек 5». В мае 2014 года СМИ сообщили, что Диас встречается с музыкантом Бенджи Мэдденом (группа Good Charlotte), в январе 2015 года пара сыграла свадьбу.

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