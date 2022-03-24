Москва, , 19:08 — REGNUM Украине давался шанс остаться суверенным государством в границах 2014 года, но она упустила его, сообщила 24 марта журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИА REGNUM) уже упустили». Захарова «Главный шанс на существование Украины в собственных границах, Украины суверенной, Украины независимой они (власти в Киеве — прим.) уже упустили».

Российский дипломат добавила, что Киев на протяжении семи лет уговаривали воспользоваться этим шансом, чтобы Украина стала процветающим государством. Киеву объясняли, что нет альтернативы Минским соглашениям.

Захарова «Иначе страна развалится, что мы видим сейчас, на глазах у всего мира».

Напомним, по Минским соглашениям украинские власти должны были предоставить ДНР и ЛНР особый статус: республики остались бы в составе Украины, но были бы защищены своими силовыми структурами.

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