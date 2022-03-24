Екатеринбург, 24 марта, 2022, 18:53 — ИА Регнум. В Свердловской области сельхозпроизводители получат от государства более 4 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев 24 марта на заседании оперштаба по обеспечению устойчивости экономики и социальной сферы, сообщает региональный департамент информполитики.

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Средства пойдут из областного и федерального бюджетов. Как отмечает глава региона, в условиях санкций общая задача государственных органов заключается в том, чтобы минимизировать их последствия и обеспечить как необходимые условия для комплексного развития АПК, так и для насыщения рынка отечественной продукцией.

«Прежде всего, важно сохранить объёмы производства в сельском хозяйстве, в пищевой и перерабатывающей промышленности», — подчеркнул чиновник.

Куйвашев добавил, что сейчас ключевое значение имеет успешное и своевременное проведение посевной кампании. Аграрии полностью обеспечены необходимыми семенами зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля. Что касается дефицита импортных семян овощных культур, то его перекроют гибридами отечественной селекции.