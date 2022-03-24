Бишкек, , 18:53 — REGNUM Власти Киргизии начнут увеличивать зарплаты военнослужащим, начиная с сентября 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на правительственном заседании сегодня, 24 марта.

ВС Киргизии President.kg

По словам высокопоставленного чиновника с 1 апреля текущего года также поднимутся зарплаты учителей, врачей, работников сферы культуры и социальной сферы.

«Если налоговая и таможенная службы выполнят план, то можно надеяться на повышение зарплат сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих не в сентябре, а уже в августе», — добавил заместитель главы правительства.

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