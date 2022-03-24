Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Американский актёр Коул Спроус подтвердил свои отношения с моделью Ари Фурнье. Об этом 24 марта пишет Elle Girl.

Скриншот видео на YouTube Коул Спроус

Спроус появился вместе с Ари Фурнье на премьере романтической комедии «Полёт на Луну», в которой он сыграл главную роль. Предположения о романе актёра и модели высказывались ещё в начале марта 2021 года, когда пару фотографировали папарацци.

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Полёт на Луну» выйдет на платформе HBO Max 31 марта 2022 года. Помимо Спроуса в картине Кристофера Уинтербауэра сыграли Лана Кондор, Мейсон Гудинг, Эмили Радд и Зак Брафф.