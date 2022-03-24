Москва, 24 марта, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Почти сразу же после публикации видеоролика с откровениями британского министра обороны Бена Уоллеса, знаменитые российские пранкеры «Лексус» и «Вован» анонсировали видеоконференцию с главой МВД Британии Прити Пател.

Organisation for Economic Co-operation and Development Прити Пател

Тизерный ролик, обнародованный пранкерами 24 марта, демонстрирует заверения Пател в том, что она не считает украинских неонацистов, националистов и бандеровцев угрозой, готова всячески им помогать, а Британия и вовсе готова принять на своей территории неонацистов и националистов, когда их вышвырнут с Украины.

Полный вариант видеоконференции будет опубликован позднее.

Напомним, ранее пранкеры получили от министра обороны Британии признания в том, что Лондон давно готовил Украину к вступлению в НАТО, а сейчас опустошает собственные арсеналы, усиленно вооружая украинских нацистов.