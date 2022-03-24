Бишкек, 24 марта, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Таджикистан занимает четвёртое место среди 117 стран мира по уровню загрязнённости воздуха. Об этом говорится в индексе государств с самым грязным воздухом, составленном аналитиками швейцарской мониторинговой компании «IQAir».

Смог

Ещё одна страна Туркестанского региона — Киргизия — расположилась на седьмом месте.

Лидером антирейтинга стал Бангладеш. На втором месте оказался Чад, а на третьем — Пакистан.

Помимо упомянутых стран, в ТОП-10 также вошли Индия, Оман, Бахрейн, Ирак и Непал.

Узбекистан получил 12-ю строчку антирейтинга, Казахстан — на 23-ю, а Туркмения — 44-ю.

Самый чистый воздух, по мнению авторов исследования, оказался в Новой Каледонии, на Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.